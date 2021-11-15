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Агробизнес Карелии получает дополнительную поддержку

Новости. Общество
16:59, 20 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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Средства можно направить на развитие или модернизацию своего хозяйства.

В этом году при содействии национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» финансирование получили 24 карельских фермера (грант «Агростартап») и шесть сельскохозяйственных кооперативов, сообщили в правительстве республики.

Проекты победителей конкурса «Агростартап» этого года касаются выращивания садовой ягоды (19 фермеров), разведения крупного рогатого скота (4) и один бизнес-план реализуется в пчеловодстве.

Среди получателей гранта — семья Душкиных из поселка Хауккаваара Лахденпохского района, которая развивает молочное животноводство. Средства фермеры направили на покупку сельскохозяйственной техники.

— Мы приобрели трактор, рулоновоз, косилку и ворошилку для сена, пресс-подборщик, погрузчик с навесным оборудованием, культиватор и прицеп. Также установили генератор, купили охладитель молока на 200 литров, — рассказывает Дарья Душкина. —  До этого сено покупали, со следующего сезона будем заготавливать его сами. Раньше приходилось нанимать технику, что-то делать вручную, это очень тяжело, теперь есть свои машины. Пока у нас семь дойных коров в хозяйстве, есть нетель, телочки и бычки. За пять лет планируем увеличить поголовье до 22–24 коров, благо помещение позволяет. Хорошо бы потом купить еще один трактор, с двумя машинами на сенокосе управиться легче.

За счет гранта Дарья также приобрела сыроварню, прошла обучающие  курсы и уже готовит шесть видов сыров. В будущем рассчитывает расширить ассортимент и оборудовать для производства отдельное помещение.

В 2021 году, как и годом ранее, финансовую поддержку получил кооператив по переработке ягод «АгроАльянс», который объединяет 13 членов кооператива, в том числе 6 фермерских хозяйств Олонецкого района. Средства позволили создать автоматизированный цех по изготовлению джемов, варенья и мармеладов из дикоросов, клубники, малины и черной смородины. В помещении провели ремонт, установили холодильник для круглогодичного хранения сырья на 100 тонн, конвейер для очистки и шоковой заморозки ягод, варочные котлы, оборудование для розлива, глазирования мармелада, нанесения этикеток и вакуумной упаковки готовой продукции.

— Вся пуско-наладка завершена. Как только выйдем на полноценную работу, сможем за 8-часовую рабочую смену перерабатывать до 300 кг ягод. В целом за год это 100 тонн сырья, - пояснила член кооператива Елена Протасова.

Благодаря поддержке «Корпорации развития Республики Карелия» удалось привлечь специалиста для создания индивидуальной рецептуры продукции из ягод с пониженным содержанием сахара для линейки продукции «АгроАльянса». Сейчас все разработки внедрены, обучен персонал, сделана пробная партия товара, которая в настоящее время проходит исследования на соответствие нормам и процедуру добровольной сертификации. После этого она поступит в продажу.

В планах на будущее — расширять ассортимент, выходить на Интернет-площадки и в торговую сеть Санкт-Петербурга. Четыре магазина будут реализовывать продукцию в Олонце.

— Хотим создавать различные продукты на основе ягод и меда, в том числе напитки, продавать весовую замороженную ягоду. Также со следующего сезона собираемся приобретать садовые ягоды у жителей, в том числе крыжовник, — рассказала Елена Протасова.

Следующий отбор претендентов на получение грантов по линии нацпроекта будет объявлен в феврале 2022 года.

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Комментарии

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Виктор
2021-12-20 19:29:18
Вопрос к редакции, а кто из пчеловодов получит грант, может Шабанов???
Экспeрд
2021-12-20 18:43:49
Не то что слабунова с галей и васей.
Кеша
2021-12-20 17:27:27
Одно гробить , другое пытаться развивать , так работать уметь надо .
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