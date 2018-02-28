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Новости. Общество
20:20, 28 Февраля 2018

Агутин рассказал про самый запоминающийся секс с Варум

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Заслуженный артист Российской Федерации Леонид Агутин сделал откровенное признание в беседе с популярным журналистом и видеоблогером Юрием Дудём в программе "вДудь".

Раз в неделю Юрий Дудь приглашает к себе на откровенный разговор чиновников, артистов и звёзд эстрады. В этот раз гостем стал Леонид Агутин, который не постеснялся рассказать об алкоголизме, драке в стриптиз-клубе и интимной жизни с Анжеликой Варум, пишет "Лайф".

Леонид Агутин рассказал, что ранее множество раз напивался перед своими концертами, признав, что в определённый период своей жизни страдал алкогольной зависимостью. По его словам, в первые несколько лет брака с Анжеликой Варум он был настоящим пьяницей.

Дудь попросил артиста рассказать о самом запоминающемся свидании, которое закончилось сексом. Агутин в подробностях рассказал журналисту о прелюдиях с Анжеликой Варум, которые начались у них на заднем сиденье машины. После этого музыканту и его супруге было очень неудобно перед водителем.

"А на следующий день примерно в тот же период времени я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда", — поведал Леонид Агутин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Паша
2018-02-28 22:46:10
А утопил бы,сейчас бы уже вышел....
Может ещё как по большому ходит расскажет,уж так "интересно"....
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