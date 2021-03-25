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Ахеджакова предложила поставить на Лубянке памятник осужденному за педофилию поисковику Дмитриеву из Карелии

Новости. Общество
14:10, 26 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что предпочла бы видеть на Лубянской площади в Москве памятник карельскому историку Юрию Дмитриеву, осужденному за действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

Как сообщает деловая газета "Взгляд", Лия Ахеджакова высказала свои предпочтения, кому следует поставить памятник на Лубянской площади в Москве.

По ее словам, там необходимо установить монумент карельскому историку Юрию Дмитриеву, осужденному на 13 лет заключения за насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Ахеджакова считает Дмитриева "героем России".

"Когда речь шла о том, что на Лубянке ставят памятник Дзержинскому или Невскому, я всем говорила своим друзьям, что Юрию Алексеевичу Дмитриеву там будет стоять памятник, и никуда не денетесь! Это будет", – заявила Ахеджакова.

Напомним, что обвинения против Юрия Дмитриева были выдвинуты в 2017 году по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Позже его обвинили также в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Два уголовных дела были объединены в одно. Сам Дмитриев себя виновным не признавал.

В июле 2020 года Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и назначили 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-26 14:17:21
В Перми есть памятник фотографу, но это совсем другое. Здесь нужен памятник педофилу.
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