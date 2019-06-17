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Новости. Общество
15:41, 17 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

Академик Орфинский: "Перенос памятника – это варварство!"

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Почетный гражданин Петрозаводска высказался против размещения стелы "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы".

Отметивший в нынешнем году свое 90-летие академик Российской академии архитектуры и строительных наук Вячеслав Орфинский оказался крайне взволнован, узнав о намерениях главы Петрозаводска Ирины Мирошник разместить стелу "Город воинской славы" на месте памятного знака "Дерево дружбы".  "Петрозаводск превращают в посмешище для всей страны!", – заявил академик Орфинский в интервью "Столице на Онего".

"Такой нигилизм для городских властей непростителен! Каждый руководитель может совершать ошибки, но совершенно игнорировать мнение профессионального сообщества нельзя! Союз архитекторов Карелии высказался против размещения стелы на месте уже существующего памятного знака. Я считаю, что городская власть, которая не слушает мнение специалистов, – это пережиток варварства!", – сказал ученый.  

Полностью интервью Почетного гражданина Петрозаводска читайте в рубрике "Обществоведение".

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Комментарии

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Изя
2019-06-17 15:50:10
И , конечно же Академик прав !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
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