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Академик РАН назвал возможные сроки окончания пандемии COVID-19 – приятного мало

Новости. Общество
22:00, 26 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев спрогнозировал вторую и третью волны.

По его словам, четкого прогноза о развитии эпидемии коронавируса осенью пока нет. Но, как считает специалист, вторая волна будет тяжелой, так как во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет, пишут "Известия".

Как указал Мальцев, существуют данные о трех волнах исторических вирусных пандемий. Вторая оказывается сильнее первой, а третья бывает самой слабой. Как добавил академик, вторая волна коронавируса может прийти осенью, а третья – начаться весной 2021 года.

"И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни", – добавил он.

Мальцев подтвердил, что заразиться коронавирусом можно повторно.

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