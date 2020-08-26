Академик РАН назвал возможные сроки окончания пандемии COVID-19 – приятного мало

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев спрогнозировал вторую и третью волны.

По его словам, четкого прогноза о развитии эпидемии коронавируса осенью пока нет. Но, как считает специалист, вторая волна будет тяжелой, так как во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет, пишут "Известия".

Как указал Мальцев, существуют данные о трех волнах исторических вирусных пандемий. Вторая оказывается сильнее первой, а третья бывает самой слабой. Как добавил академик, вторая волна коронавируса может прийти осенью, а третья – начаться весной 2021 года.

"И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни", – добавил он.



Мальцев подтвердил, что заразиться коронавирусом можно повторно.