Акселератор социальных предпринимателей городов Костомукша и Петрозаводск

В рамках деятельности Центра инноваций в социальной сфере АО "Корпорация развития Республики Карелия" и сотрудничества с инвестиционным фондом ISLA, Центр "Мой бизнес" Республики Карелия была реализована акселерационная программа развития предпринимательства "Действуй".

В программе приняли участие 98 физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих вести бизнес в сфере социального предпринимательства, из Петрозаводска и Костомукши. Акселерационные программы проводились в том числе в целях поддержки международного проекта Social cross-border entrepreneurship: Start-up for everyone and opportunities for all (SOCCER)-KA8002 ("Кросс-граничное социальное предпринимательство: Стартап для каждого, возможности для всех")-KA8002) в рамках Программы приграничного сотрудничества ЕС – России "Карелия".

Участники на протяжении 3-х месяцев осваивали азы предпринимательства, подробно разбирали все навыки и компетенции, необходимые современному предпринимателю в период кризиса.

В начале акселерационной программы прошла трехдневная образовательная программа, где предприниматели различного ранга смогли изучить такие темы, как:

1. Новые возможности для развития бизнеса.

2. Инструменты дизайн-мышления.

3. Поиск для идей для развития бизнеса.

4. Нетворкинг сессии.

5. Работа с гипотезами.

6. Разбор каналов коммуникаций с клиентами.

7. Составление ценностного предложения.

8. Разбор способов монетизации.

9. Презентации бизнес-моделей.

10. Какие компетенции мне нужно нарастить, чтобы усилить свой социальный бизнес бизнес. Индивидуальная программа развития компетенций.

После трехдневной образовательной программы прошел отбор в трекинг, отобрали 35 участников для совместной работы предпринимателя и трекера над развитием их бизнеса. Состоялись регулярные индивидуальные и групповые встречи, на которых трекер делился своими навыками и экспертизой, а предприниматель – получал качественную поддержку для масштабирования своего бизнеса.

Благодаря систематизации знаний трекера четко поняли порядок действий для кратного роста своего бизнеса.

Многие участники показали кратный рост. Так, производитель клубники смог получить предзаказов на будущий урожай более чем на два миллиона рублей. Еще одна участница акселерационной программы является личным коучем, за время обучения смогла увеличить свои продажи, тем самым подняла стоимость на свои услуги с 9 тысяч до 36 тысяч рублей.

Три участника программы за время её прохождения открыли юридические лица и связали свою дальнейшую жизнь с социальным предпринимательством. Они помогут решать социальные проблемы, либо каким-то образом смягчать их.

