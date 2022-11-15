«Акт вандальный был замечен»: глава Петрозаводска подлечил снеговика

Владимир Любарский опубликовал небольшое стихотворение, описав нападение вандала на одного из украсивших город снеговиков.

Глава Петрозаводска на своей странице в соцсети опубликовал шутливое стихотворение про снеговика, отмытого от последствий вандализма.

«Даже добрый снеговик

Настроением поник

Мимо подлый шел вандал

Снежный друг наш пострадал

Акт вандальный был замечен

Снеговик слегка подлечен

Снова на посту стоит

А вандал спокойно спит», — посетовал градоначальник.

Речь, судя по фото, идет о снеговике, установленном на проспекте Ленина в центре Петрозаводска. Еще нескольких снеговиков глава Петрозаводска предложил найти горожанам, пообещав победителю приз.

Владимир Любарский обратился к подписчикам, призвав их беречь город.