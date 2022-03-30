Актер Брюс Уиллис уходит из кино

Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем, объявила его семья.

Причиной стало появившееся у него расстройство речи — афазия, которое проявляется из-за нарушений в работе мозга. Об этом информирует РБК в соцсети.

«Мы всей семьей хотели сообщить замечательным поклонникам Брюса, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, который влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», — говорится в заявлении, которое опубликовали члены его семьи, в том числе бывшая супруга Деми Мур.