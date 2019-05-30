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Новости. Общество
19:40, 30 Мая 2019
фото: fishki.net

Актер Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых

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Актер в 88 лет остался без крыши над головой; все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.

Звезда советского кино и любимец публики в преклонном возрасте проявил себя настоящим ловеласом. Мужчина был четырежды женат, причем две последние супруги значительно моложе актера. Самой верной избранницей Краско стала вторая жена — Кира Петрова, которая подарила ему сына Андрея и дочь Юлию. Иван Иванович похоронил супругу в 1997 году. В третьем браке у Краско появились еще наследники: Федор и Иван. Казалось, большая семья — подмога актеру, но тот остался в одиночестве, пишет "Стархит".

Друзья и коллеги забили тревогу — известному артисту негде жить. Его недвижимость находится в распоряжении родственников и бывших жен. Актер лишился загородного дома, дачи и квартиры под Санкт-Петербургом. Единственное, что осталось у легенды кино — баня в селе Вартемяги, которую он приобрел на сбережения.

"Иван помогает всем, только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: "А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых", — рассказали в Театре имени Комиссаржевской, где артист служит уже 50 лет.

Ветеран сцены не может поселиться в загородном доме, где когда-то любил слесарничать. "Все лето там пасутся бывшие, нынешние, будущие жены Ивана и их родственники", — сообщил один из соседей Краско.

Дача находится в престижном поселке Керро, а по соседству живет Михаил Боярский. Когда-то в доме царила семейная идиллия, но с кончиной второй супруги — Киры — все изменилось. Теперь недвижимость поделена между детьми Краско, большая часть принадлежит дочери Юлии.

Иван Иванович не смог воспользоваться и наследством своего сына Андрея Краско. После смерти звезды фильма "72 метра" остался просторный особняк близ Санкт-Петербурга. Семья решила продать его и разделить деньги между собой. На свою долю Краско-старший собирался купить комнату в коммуналке, однако его четвертая супруга распорядилась суммой по-своему.

Сейчас мужчина живет в своей питерской квартире на правах постояльца. После развода Иван Иванович оставил апартаменты 42-летней Наталье Вяль, матери его сыновей. Женщина выделила бывшему мужу самую маленькую комнату, что, очевидно, не устраивает актера.

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Комментарии

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Lana
2019-05-30 20:29:56
Печально! Ни тепла, ни внимания. Жены и дети оказались чужими людьми. Правильно говорят ближе чем мать в этом мире никого не будет.
Гость
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