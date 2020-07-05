Актер Вилле Хаапасало стал торговать хачапури в Финляндии

Звезда фильма "Особенности национальной рыбалки" Вилле Хаапасало уже месяц печет хачапури и продает их на главной площади финского села Пуумала, пишет "Комсомольская правда".

Известный актер остался без работы из-за коронавируса. Чтобы пополнить кошелек и заодно не сойти с ума от скуки, Вилле Хаапасало занялся грузинской кухней.

- Когда началась эта история с вирусом, у меня сорвалось все, вся моя работа, - признался артист в телефонном разговоре с корреспондентом "КП-Санкт-Петербург". – Планировались съемки двух фильмов, телевизионных программ, какие-то проекты в театре, выставки. Но все это отменилось либо перенеслось, и я остался не у дел.

Впрочем, скучал деятельный Хаапасало недолго. В какой-то момент он решил открыть в селе Пуумала собственную пекарню и продавать в ней… хачапури. На вопрос "почему именно хачапури?" Вилле отвечает просто: это еда, в которой есть все, что нужно человеку – сытность, вкус, тепло и калории.



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И потом – у меня же есть свой небольшой ресторанный бизнес, - продолжает артист. – И я заметил, что хачапури в моем ресторане в Хельсинки – самое популярное и продаваемое блюдо. Так что я доподлинно знаю, что хачапури финнам нравится – как и всем во всем мире!

Мини-бизнес, по словам Вилле, процветает: не было еще ни дня, чтобы к его точке на главной площади села не выстраивались гигантские очереди. Финнов, жаждущих отведать хачапури Хаапасало, не пугают ни жара, ни ливни. Правда, чтобы добиться такой популярности, самому артисту приходится вкалывать не на шутку: ранним утром он приезжает в пекарню, сам становится к плите, потом сам отвозит готовые хачапури на точку и продает. В минувший понедельник, вспоминает Вилле, был самый длинный рабочий день на его памяти: девятнадцать с половиной часов.



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Одна порция хачапури от Хаапасало стоит 12 евро – 964 рубля в пересчете на нашу валюту. Работает в пекарне артист, конечно, не один: вместе с ним трудится уже шесть человек, пишет "КП".