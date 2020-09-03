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Актеры из Карелии отправились на "Крымскую театральную осень"

Новости. Культура
17:40, 04 Сентября 2020
фото: © Минкультуры Карелии
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Национальный театр Карелии с 4 по 10 сентября принимает участие во Втором фестивале национальных театров России "Крымская театральная осень", сообщили в Минкультуры Карелии.

В Крыму встретятся театры из Чеченской республики, Калмыкии, Татарстана, Чувашии, Северной Осетии – Алании, Башкирии, Тувы, Республики Марий Эл, Карелии.

Одним из ключевых событий фестиваля станет круглый стол "Национальные театры и культурная самобытность народов России" с участием руководителей национальных театров, теоретиков и практиков российского театра. 

В заключительный день фестиваля 10 сентября фестивальной публике на сцене Ялтинского театра им. А.П. Чехова будет представлен премьерный спектакль "Русское поле", режиссер – заслуженный артист Карелии Александр Овчинников.

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