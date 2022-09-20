Актеры Театра драмы Карелии Баулины стали победителями фестиваля в Екатеринбурге

Актеры Театра драмы «Творческая мастерская» Людмила и Валерий Баулины одержали победу на Открытом театральном фестивале «Свой».

Народная артистка Карелии Людмила Баулина и заслуженный артист Карелии Валерий Баулин представили на суд жюри Открытого театрального фестиваля «Свой» драму по рассказу Солженицына «Матрёнин двор», рассказали в Минкультуры Карелии. Акитеры со своей работой признаны лучшими в номинации «За верность традициям русского театра».

«Спектакль прекрасный, а работа актеров впечатлила настолько, что уже хочется приехать в Карелию!» — отметила директор фестиваля Ирина Евдокимова.

Фестиваль проходил в Екатеринбурге с 28 сентября по 3 октября. Он объединил артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Красноярска, Тюмени, Казани и Челябинска. Театр драмы Карелии представил свою работу на этом фестивале впервые.

Ранее вдова Солженицына пригласила актеров из Петрозаводска со спектаклем «Матренин двор» в Москву.