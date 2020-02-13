Вдова Солженицына пригласила актеров из Петрозаводска со спектаклем "Матренин двор" в Москву

Актеры "ТМ" Людмила и Валерий Баулины покажут спектакль "Матренин двор" в Доме русского зарубежья в Москве.

Этот показ состоится благодаря личному приглашению вдовы писателя - Натальи Дмитриевны Солженицыной, сообщили в театре драмы Карелии "Творческая мастерская".

Солженицыной о спектакле "Матрёнин двор", появившемся в репертуаре "ТМ" осенью прошло года благодаря инициативе актеров Людмилы и Валерия Баулиных, рассказал карельский писатель Дмитрий Новиков. Премьера постановки по небольшому рассказу Александра Солженицына на Малой сцене театра состоялся 17 ноября прошлого года и вызвал дискуссию: появились отзывы в СМИ, отклик в соцсетях.

Вдова писателя не смогла приехать в Петрозаводск, но на показ вместо себя прислала кандидата филологических наук, ведущего научного сотрудника отдела по изучению наследия Солженицына ГБУК Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына", доцента Ирину Мелентьеву. Филолог высоко оценила спектакль, отметив, что это одна из лучших постановок произведения Александра Солженицына, которые она видела в России.

"Друзья! Тревожно и радостно на душе одновременно, и с вами поделиться хочется. В следующее воскресенье 16-го февраля в 17.00 мы должны сыграть в Москве в Доме Русского Зарубежья наш спектакль по рассказу Солженицына "Матренин двор". Эта поездка состоится благодаря приглашению Натальи Дмитриевны Солженицыной. Честное слово - страшновато, хвосты дрожат, поджилки трясутся... Держите за нас кулаки, ругайте, желайте "ни пуха, ни пера", и ваше "С Богом" будет тоже не лишним, и "к черту" посылайте, мы не обидимся!" – написал на своей странице в "ВКонтакте" Валерий Баулин.

Ранее актеры Баулина рассказали, как они снимались в кино.