Актеры "ТМ" покажут "Дневник кота-убийцы" в пользу бездомных животных Петрозаводска

Актеры театра драмы Карелии Людмила и Валерий Баулины представят в медиацентре "Vыход" театрально-художественный благотворительный проект.

В петрозаводском медиацентре "Vыход" 13 января зрителям покажут спектакль "Дневник кота-убийцы". Театрально-художественный благотворительный проект создан по одноименной книге известной британской писательницы, автор книг для детей и юношества Энн Файн, пишут на странице мероприятия в соцсети.

Переведенный на русский язык "Дневник кота Таффи" вышел в издательстве "Самокат" в 2011 году с иллюстрациями Алисы Юфа, выставка графики которой сейчас проходит в Городском выставочном зале Петрозаводска.

Людмила и Валерий Баулины расскажут зрителям одну из историй кота Таффи с помощью анимации Сергея Терентьева, Натальи Логиновой и Дениз Уайли (Великобритания).

Проект "Дневник кота-убийцы" благотворительный. Все средства пойдут в пользу бездомных животных Петрозаводска.

Перед спектаклем публику ждет выставка: эскизы к спектаклю, анимация, видео.

Начало мероприятия 13 января в 17.00.