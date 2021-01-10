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Актеры "ТМ" покажут "Дневник кота-убийцы" в пользу бездомных животных Петрозаводска

Новости. Культура
17:20, 11 Января 2021
фото: © Сергей Терентьев/паблик Вконтакте "Дневник кота-убийцы" (vk.com/killercot)
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Актеры театра драмы Карелии Людмила и Валерий Баулины представят в медиацентре "Vыход" театрально-художественный благотворительный проект.

В петрозаводском медиацентре "Vыход" 13 января зрителям покажут спектакль "Дневник кота-убийцы". Театрально-художественный благотворительный проект создан по одноименной книге известной британской писательницы, автор книг для детей и юношества Энн Файн, пишут на странице мероприятия в соцсети.

Переведенный на русский язык "Дневник кота Таффи" вышел в издательстве "Самокат" в 2011 году с иллюстрациями Алисы Юфа, выставка графики которой сейчас проходит в Городском выставочном зале Петрозаводска.

Людмила и Валерий Баулины расскажут зрителям одну из историй кота Таффи с помощью анимации Сергея Терентьева, Натальи Логиновой и Дениз Уайли (Великобритания).

Проект "Дневник кота-убийцы" благотворительный. Все средства пойдут в пользу бездомных животных Петрозаводска.

Перед спектаклем публику ждет выставка: эскизы к спектаклю, анимация, видео.

Начало мероприятия 13 января в 17.00.

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