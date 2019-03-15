Активисты ОНФ Карелии открыли для школьников бесплатный кружок по программированию

В рамках реализации проекта Общероссийского народного фронта "Равные возможности – детям" в школе №8 Петрозаводска начал свою работу бесплатный кружок "Программирование в Майнкрафте", сообщили в ОНФ Карелии.

Около 15 заинтересованных пятиклассников начали изучать основы программирования с помощью обычного смартфона.

Проект ОНФ "Равные возможности – детям" призван создать условия, чтобы каждый ребенок смог бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи. В рамках проекта предполагается увеличить количество кружков, секций и образовательных программ.

В работе проекта принимают участие активисты и эксперты ОНФ – волонтеры, преподаватели, представители центров технического творчества, детских технопарков, организаций дополнительного образования, НКО, ученые, деятели культуры.

Ранее в Республике Карелия активисты ОНФ уже открыли кружки по арт-терапии для детей с ОВЗ, художественный кружок для детей с ОВЗ по зрению, кружок по изготовлению игрушек из вторичных материалов, кружок мобильной фотографии и другие.