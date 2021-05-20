Активные жители Соломенного убедили вернуть им пакетный сбор мусора

В отдаленном районе Петрозаводска местные активисты инициировали собрание, по итогам которого убедили власти и регоператора убрать новые мусорные контейнеры, расставленные вдоль дорог.

В Соломенном накануне прошло собрание жителей с представителями регоператора по обращению с ТКО «Автоспецтранс» и администрации Петрозаводска. Причиной стали новые контейнеры, которые регоператор выставил вдоль дороги. Жителей района не устраивает новая общая площадка для сбора мусора, с которой «Автоспецтранс» стал вывозить отходы взамен так называемого пакетного сбора (из индивидуальных контейнеров около каждого дома).

«Контейнеры стоят у дороги, как красная тряпка для проезжающих! Все дачники теперь останавливаются и выбрасывают мусор к нам», – возмущаются жители.

На выбор места площадки, отметили в «Автоспецтрансе», повлияли особенности застройки Громовской стороны – узкие проезды и отсутствие разворотных площадок, а зимой ещё и нечищеные дороги. Но получается, что до контейнеров от некоторых удалённых домов жителям приходится неплохо прогуляться.

«По СанПиНу расстояние от жилого дома до мусорного контейнера должно быть не более 100 метров, а нам с соседом, например, приходится идти до площадки 820 метров. Понятно, что все особенности норм и законов обычные горожане знать не могут, но вот приходится изучать», – рассказал присутствующий на встрече руководитель карельского отделения «Деловой России» и житель Соломенного Александр Калько.

Как отметил присутствовавший на встрече представитель КПРФ Сергей Андруневич, в настоящее время поступает очень много жалоб от жителей Соломенного, которые считают уборку микрорайона неудовлетворительной. Это касается и вывоза мусора, и содержания дорог и тротуаров.

По итогу встречи удалось достичь компромисса: контейнерную площадку на прежнем месте уберут, и с 1 июня в районе будет организован пакетный сбор мусора.

«У нас в дальнейшем вызывают опасения работы в зимне-осенне-весенний период в плане транспортной доступности мест сбора отходов. Эта контейнерная площадка была временной мерой, кот должна была позволить дать фору по сбору отходов. Но, к сожалению, население выступило против. Нам приходится его поддержать и вернуться к пакетному сбору. Надеюсь, что мы не вернёмся к этому вопросу зимой», – подытожил директор «Автоспецтранса» Евгений Мошников.