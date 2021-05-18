Активных жителей Петрозаводска приглашают на субботники

На этой неделе в разных районах карельской столицы пройдут мероприятия по уборке, озеленению общественных территорий и санитарной обрезке растений, сообщили в администрации города.

Администрация приглашает неравнодушных горожан принять участие в грядущих экологических акциях: «Чистый Петрозаводск» (субботники), «Выходные в любимом парке» (формовка) и «Сад памяти» (озеленение). До конца недели запланированы мероприятия на Перевалке, Древлянке, Кукковке и Ключевой.

Уже сегодня с 18.00 до 19.00 в Липовом парке пройдут субботник и санитарная обрезка растений. Предварительно специалисты муниципалитета проведут для участников мастер-класс по уходу за деревьями и кустарниками. После этого горожане выполнят формовку растений, уберут с территории мусор и прошлогоднюю листву.

В рамках акции «Чистый Петрозаводск» на этой неделе состоится ещё три субботника: 19 мая с 16.00 до 18.00 в парке Зелёный Берег (на Перевалке); 20 мая с 16.00 до 17.00 на озеленённой территории в районе пересечения Лососинского шоссе и улицы Попова (напротив дома № 38 корп. 1 по Лососинскому шоссе); 20 мая с 16.00 до 17.00 на территории в районе средней школы № 3 (со стороны Катерного проезда).

Кроме того, в пятницу, 21 мая с 16.00 до 17.00 состоится озеленение в парке Беличий Остров.

Специалисты управления благоустройства и экологии проведут для участников традиционные мастер-классы. На субботниках неравнодушным горожанам предоставят мешки и перчатки.