Актриса Анастасия Макеева устроила фотосессию с ослами

Актриса воплотила образ Pin up girl, позируя вместе с животными.

Популярная артистка воплотила роскошный образ. Она надела белое облегающее белое мини-платье с полупрозрачной зоной декольте, пишет Cosmopolitan.

"Королева ослофермы. Так меня назвала моя Муза и вдохновительница, автор этих снимков Елена Батькова. Всегда мечтала о съемке в стиле pin up, но, увидев этих чудных осликов, моя душа не выдержала. Поднять вам настроение решила, и интересно, какие животные вызывают у вас чувство щемящее милоты? Я с детства питала слабость к ослику Иа из любимого мультика детства", – написала Анастасия.