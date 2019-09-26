Актриса Анастасия Макеева устроила фотосессию с ослами

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Актриса воплотила образ Pin up girl, позируя вместе с животными.
Популярная артистка воплотила роскошный образ. Она надела белое облегающее белое мини-платье с полупрозрачной зоной декольте, пишет Cosmopolitan.
"Королева ослофермы. Так меня назвала моя Муза и вдохновительница, автор этих снимков Елена Батькова. Всегда мечтала о съемке в стиле pin up, но, увидев этих чудных осликов, моя душа не выдержала. Поднять вам настроение решила, и интересно, какие животные вызывают у вас чувство щемящее милоты? Я с детства питала слабость к ослику Иа из любимого мультика детства", – написала Анастасия.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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