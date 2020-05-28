Актриса фильма "Лед" очаровала фанатов обнаженными фото

Аглая Тарасова поразила поклонников пикантными снимками.
Звезда фильма "Лёд" часто принимает участие в ярких и провокационных фотосессиях. Сегодня Аглая решилась на перформанс в постели. Актриса позировала обнаженной, прикрывшись пододеяльником и композицией из белых цветов, пишет Cosmopolitan.
На одном из фото звезда позировала с котами.
Фанаты пришли в восторг от образа артистки.
"Какая нежность!", "Который раз убеждаюсь, что Аглая самая красивая актриса, серьёзно!", "Какая вы красивая, Аглая. Очень харизматичная и трогательная!", – высказались фолловеры.
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