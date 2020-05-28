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Актриса фильма "Лед" очаровала фанатов обнаженными фото

Новости. Вечерняя столица
23:30, 28 Мая 2020
фото: © instagram.com/aglayatarasova
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Аглая Тарасова поразила поклонников пикантными снимками.

Звезда фильма "Лёд" часто принимает участие в ярких и провокационных фотосессиях. Сегодня Аглая решилась на перформанс в постели. Актриса позировала обнаженной, прикрывшись пододеяльником и композицией из белых цветов, пишет Cosmopolitan.

 

На одном из фото звезда позировала с котами.

Фанаты пришли в восторг от образа артистки.

"Какая нежность!", "Который раз убеждаюсь, что Аглая самая красивая актриса, серьёзно!", "Какая вы красивая, Аглая. Очень харизматичная и трогательная!", – высказались фолловеры.

 
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