Актриса фильма "Лед" очаровала фанатов обнаженными фото

Аглая Тарасова поразила поклонников пикантными снимками.

Звезда фильма "Лёд" часто принимает участие в ярких и провокационных фотосессиях. Сегодня Аглая решилась на перформанс в постели. Актриса позировала обнаженной, прикрывшись пододеяльником и композицией из белых цветов, пишет Cosmopolitan.

На одном из фото звезда позировала с котами.

Фанаты пришли в восторг от образа артистки.



"Какая нежность!", "Который раз убеждаюсь, что Аглая самая красивая актриса, серьёзно!", "Какая вы красивая, Аглая. Очень харизматичная и трогательная!", – высказались фолловеры.