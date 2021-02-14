Актриса Ирина Безрукова рассказала о похоронах единственного сына в Карелии

Российская актриса Ирина Безрукова вместе с бывшим супругом Игорем Ливановым развеяли прах сына над озером в Карелии.

Ирина Безрукова впервые раскрыла тайну, как похоронила шесть лет назад сына Андрея Ливанова, которого она родила в браке с артистом Игорем Ливановым. Тело единственного сына актрисы не стали предавать земле. Могилы Андрея, который умер в возрасте 25 лет, нет ни на одном кладбище, пишет "Комсомольская правда".

"Мой сын говорил такие вещи, что человечество растет с такой большой скоростью, что скоро весь мир превратится в одно большое кладбище, зачем захламлять планету. Есть разные традиции, когда тела предавались огню и потом уходили в природу. Я просто выполнила его волю", - поведала она в эфире программы "Однажды..." на канале НТВ.

Артистка очень благодарна своему бывшему мужу - отцу Андрея. "Он не вмешался, не помешал это сделать. Он сказал такую фразу: "Да, Андрей этого хотел бы". И его прах находится в чистейшем озере в Карелии. Андрюха очень любил воду и ездить на рыбалку с отцом. Туда они не успели доехать. И Игорь это сделал", - отметила знаменитость.

Андрей Ливанов умер 14 марта 2015 года. Бездыханное тело наследника актрисы нашла ее подруга. Последние три года жизни Ливанов страдал тяжелой формой сахарного диабета. Врачи вынесли заключение, что причиной смерти молодого человека стала острая сердечная недостаточность.