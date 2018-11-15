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Новости. Общество
13:00, 15 Ноября 2018

Акция от "Сампо.ру": надежный интернет и цифровое ТВ с HD каналами бесплатно

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На тарифах "Форсаж ТВ" "Сампо.ру" можно на скорости до 100 Мбит/с выходить в интернет и смотреть цифровое ТВ - 115 ТВ каналов  и 26 HD каналов – бесплатно.

141 телеканал заинтересуют взрослых и детей. Развлекательные, образовательные, новостные, музыкальные телеканалы - все это на тарифах "Форсаж ТВ". При подключении даем ТВ-приставку в подарок.

А еще круглосуточная техподдержка, доступ к сервисам "Мой Город" и "Охрана", удобный способ оплаты через "Личный кабинет" и сервис "Feedback", где абоненты компьютерной сети могут оставить отзыв и дать оценку компании.

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