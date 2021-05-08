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Акция «Парад у дома» прошла под окнами почётного гражданина Петрозаводска, ветерана ВМФ Бориса Бойцова (ФОТО. ВИДЕО)

Новости. Общество
08:30, 09 Мая 2021
фото: Столица на Онего
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Накануне Дня Победы во дворе участница Великой отечественной войны Бориса Бойцова собрались юнармейцы, народный певческий коллектив, депутат Заксобрания Галина Гореликова и неравнодушные соседи.

От лица республиканской организации ветеранов вооружённых сил Бориса Павловича Бойцова поздравил её председатель, генерал Виктор Константинов. Он вручил ветерану юбилейную медаль «75 лет Победы».

На свой личный парад ветеран вышел вместе с супругой Любовью Николаевной. Поздравить с Днём Победы ветеранскую семью пришли депутат Заксобрания Карелии Галина Гореликова и новый главврач детской поликлиники №1 Петрозаводска Надежда Дрейзис.

«Все мы понимаем, что ветеранам уже тяжело. Тем более, в такое время пандемии нового коронавируса. Поэтому мы устраиваем в лице «Единой России» такие парады у их окон, подъездов. Если у них есть возможность, то они выходят к нам и принимают поздравления», – сказала Надежда Дрейзис.

Борис Бойцов известен не только своим военным прошлым. После войны его направили в выборгское Военно-морское училище морской пехоты, но его потом расформировали, и Борис Павлович вернулся в Петрозаводск. После отслужил на Северном Флоте и устроился в Управление гидрометеорологической службы Петрозаводска.

С 1959 года Борис Павлович серьёзно увлекается фотографией и кино. В 1963 году он организовал любительскую киностудию «Руны», а в 1985 году студии присвоили награду Лауреата Государственной Премии Карельской АССР.

В 2010 году за заслуги и большой личный вклад в научное и культурное развитие города Бориса Бойцова наградили званием почётного гражданина Петрозаводска.

В 2015 году он принимал участие в церемонии вручения карельской столице грамоты почётного звания «Город воинской славы» в Кремле.

 

 

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