Акция «Платеж пополам»: пока дом строится, будущие новоселы «Баренц Групп» могут платить по ипотеке в два раза меньше

Компания «Баренц Групп» проводит для клиентов акцию «Платеж пополам» - особые условия для будущих новоселов, дом которых находится в стадии строительства.

Суть акции «Платеж пополам» проста: клиенты «Баренц Групп», которые приобретают жилье в ипотеку на стадии строительства дома, до момента сдачи его в эксплуатацию и получения ключей могут снизить свой ежемесячный платеж в два раза – платить только половину.

Допустим, это 1-комнатная квартира-студия площадью 30 кв. метров в жилом доме №2 нового района TALOJARVI город у воды , который расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

При стоимости квартиры в 3 500 000 руб ежемесячный платеж по льготной ипотеке со ставкой 6,7% годовых составит около 10 000 руб до сдачи дома в декабре 2023 года (начало передачи жильцам – январь 2024 года).

«Платеж пополам» очень удобен для тех, кто в ожидании нового жилья снимает квартиру. Согласитесь, не всем под силу платить каждый месяц и аренду, и ипотеку. Но появляется возможность снизить платеж по ипотеке в два раза! Также предложение актуально для тех, кто купил квартиру в ипотеку в строящемся доме и одновременно продает старое жилье. Пока идет продажа и не закончено строительство нового дома, «Платеж пополам» - большое подспорье для семьи.

Предложение «Платеж пополам» актуально для всех объектов компании «Баренц Групп».

Эксперты «Баренц Групп» обращают внимание клиентов, что с 31 декабря 2022 года завершается действие программы льготной ипотеки. Это значит, что можно успеть выгодно приобрести жилье, пока господдержка сохраняется.

До 31 декабря это возможно сделать, тем более, что в строящихся домах в Петрозаводске в наличии есть свободные квартиры, которые сейчас можно приобрести по выгодной цене с льготной ипотекой под 6,7% годовых и даже ниже, потому что в компании «Баренц Групп» сейчас действует акция, когда каждый клиент при покупке новостройки может получить ипотеку от 4,1% годовых.

При этом, как пояснили специалисты строительной компании «Баренц Групп», минимальный первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры, а кредит не превышать 6 млн. рублей.

Простой расчет говорит о том, что «однушку» в Петрозаводске до 31 декабря можно купить за 3 500 000 рублей, а платеж сделать от 9 950 рублей на стадии строительства*.

Заявку на ипотеку можно подать непосредственно в компании через ипотечного брокера, который подберет самые лучшие условия. И даже если у вас нет официального трудоустройства, в «Баренц Групп» все равно помогут с оформлением ипотеки с господдержкой.

В компании «Баренц Групп» самые выгодные предложения квартир – в новом районе TALOJARVI город у воды и в жилом комплексе «Онегин».

Для расчета ежемесячного платежа необходимо начать с выбора квартиры. Для этого позвоните по телефону 331-331 и запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп» . В офисе компании вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

*Основные условия кредитования. Период действия программы: Банк заключает кредитные договоры до 31.12.2022 Цель кредита: Покупка строящегося жилья у юрлица или в готовой новостройке у застройщика. Покупка или строительство дома с помощью юрлица или индивидуального предпринимателя. Построить дом можно самостоятельно. Ограничения: Кредит не предоставляется • на приобретение недвижимости на вторичном рынке; • на покупку апартаментов; •на рефинансирование действующей ипотеки Валюта кредита: Рубли РФ Мин. сумма кредита: 300 000 ₽ Макс. сумма кредита: 30 000 000 ₽ для кредитуемых объектов в Москве и области, Санкт-Петербурге и области; 15 000 000 ₽ – для кредитуемых объектов в других регионах; Не должна превышать 85% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог. Срок кредита: до 30 лет Первоначальный взнос: • От 15%; • От 30% для самозанятых. Обеспечение кредита: Для готового жилья: • Залог кредитуемого объекта; • Если залог кредитуемого объекта невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строящегося жилья: •Залог прав требования на строящееся жильё • Если залог прав требования невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строительства жилого дома: • На период строительства — залог другой недвижимости или поручительство физлица; • После строительства — залог жилого дома. Страхование: Страхование недвижимости — обязательно. Исключение — земельный участок. Страховать нужно от утраты, гибели и повреждений в пользу СберБанка на весь срок действия кредитного договора. Процентные ставки: Со всеми доп. скидками 6,7%. Требования к заёмщикам: Возраст на момент предоставления кредита • не менее 18 лет; • не менее 21 года, если цель кредита — рефинансирование или строительство жилого дома. Возраст на момент погашения кредита: 75 лет. Стаж работы: не менее 3 месяцев на текущем месте работы. Привлечение созаемщиков: Созаемщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчете кредита. Требования к созаемщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заемщику. Супруг(а) основного заемщика является созаемщиком в обязательном порядке (за исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ), вне зависимости от платежеспособности и возраста. Гражданство: Российская Федерация. *Кредит предоставляется ПАО Сбербанк.

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