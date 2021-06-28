Акула-людоед напала на человека возле пляжа

В Сан-Франциско, штат Калифорния, большая белая акула, также известная как акула-людоед, покусала 35-летнего пловца.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Los Angeles Times.

В субботу, 26 июня 2021 года, около 9:15 утра у пляжа Gray Whale Cove, который расположен примерно в 24 километрах к юго-западу от центра Сан-Франциско, на купальщика напала большая белая акула длиной около полутора метров. По словам шерифа округа Сан-Матео, хищник укусил мужчину в правую ногу. Спасатели успели вовремя прийти на помощь пострадавшему и доставили его в больницу в тяжелом состоянии.

Согласно оценке департамента рыбных ресурсов и дикой природы, исходя из данных о размере акулы можно сделать вывод, что она была совсем молодой. Хищники становятся зрелыми, когда их длина достигает трех метров. Однако это не предел — акулы-людоеды могут вырастать до 6,5 метра. Они считаются наиболее опасным для человека видом акул.

По данным штата Калифорния, нападения акул на людей происходят крайне редко. С 1950 года в Калифорнии было зарегистрировано 76 случаев нападения акул, в результаты которых люди получили ранения. В 2020 году зафиксировано одно нападение акулы со смертельным исходом, а максимальное количество смертельных нападений — три — в 1980-х годах.