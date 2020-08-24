"Акватика" и ФОК на Ключевой откроются уже на следующей неделе

Спортивные центры начнут работу, но при определенных условиях.
Во вторник, 1 сентября, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ключевой откроет двери для посетителей.
При организации работы будут соблюдаться меры эпидемиологической безопасности:
- в местах наибольшего скопления посетителей и сотрудников бассейна установлены ультрафиолетовые бактерицидные излучатели, с помощью которых осуществляется регулярное обеззараживание воздуха;
- на рецепции проводится термометрия всех посетителей с использованием бесконтактных средств измерения;
- каждые 2 часа проводится текущая санитарная обработка всех поверхностей с применением дезинфицирующих моющих средств;
- в зонах общего пользования установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук, которые находятся в свободном доступе;
- во время передвижения по комплексу для всех посетителей сохраняется масочный режим;
- балконы и кафе временно закрыты, ожидание в холле и коридорах комплекса запрещено.
Предварительной записи не требуется, посещение бассейна осуществляется в порядке живой очереди.
Родителям, чьи дети уже занимались в группах по плаванию, нужно связаться со своими тренерами (за номером телефона можно обратиться к администратору группы). Всем детям (классы начальной школы) необходимо обновить результаты исследования на энтеробиоз.
Подробнее читайте в паблике ФОКа.
А 3 сентября откроется "Акватика".
При организации работы будут соблюдаться меры:
- в местах наибольшего скопления посетителей и сотрудников бассейна установлены ультрафиолетовые бактерицидные излучатели, с помощью которых проводится регулярное обеззараживание воздуха;
- в холле бассейна проводится термометрия всех посетителей с использованием бесконтактных средств измерения;
- в бассейне проводится обработка стойки рецепции, выключателей, дверных ручек, поручней, перил, шкафов для переодевания и других контактных поверхностей с применением дезинфицирующих моющих средств;
- в зонах общего пользования установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук, которые находятся в свободном доступе для всех посетителей;
- сохраняется масочный режим на входе и выходе для всех посетителей;
- в период тренировочных занятий ожидание детей в здании комплекса запрещено. Галерея и кафе временно не работают.
Подробнее читайте в паблике спортивного центра.
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