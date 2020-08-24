"Акватика" и ФОК на Ключевой откроются уже на следующей неделе

Спортивные центры начнут работу, но при определенных условиях.

Во вторник, 1 сентября, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ключевой откроет двери для посетителей.

При организации работы будут соблюдаться меры эпидемиологической безопасности:

- в местах наибольшего скопления посетителей и сотрудников бассейна установлены ультрафиолетовые бактерицидные излучатели, с помощью которых осуществляется регулярное обеззараживание воздуха;



- на рецепции проводится термометрия всех посетителей с использованием бесконтактных средств измерения;



- каждые 2 часа проводится текущая санитарная обработка всех поверхностей с применением дезинфицирующих моющих средств;



- в зонах общего пользования установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук, которые находятся в свободном доступе;



- во время передвижения по комплексу для всех посетителей сохраняется масочный режим;



- балконы и кафе временно закрыты, ожидание в холле и коридорах комплекса запрещено.

Предварительной записи не требуется, посещение бассейна осуществляется в порядке живой очереди.

Родителям, чьи дети уже занимались в группах по плаванию, нужно связаться со своими тренерами (за номером телефона можно обратиться к администратору группы). Всем детям (классы начальной школы) необходимо обновить результаты исследования на энтеробиоз.

Подробнее читайте в паблике ФОКа.

А 3 сентября откроется "Акватика".

При организации работы будут соблюдаться меры:

- в местах наибольшего скопления посетителей и сотрудников бассейна установлены ультрафиолетовые бактерицидные излучатели, с помощью которых проводится регулярное обеззараживание воздуха;

- в холле бассейна проводится термометрия всех посетителей с использованием бесконтактных средств измерения;

- в бассейне проводится обработка стойки рецепции, выключателей, дверных ручек, поручней, перил, шкафов для переодевания и других контактных поверхностей с применением дезинфицирующих моющих средств;

- в зонах общего пользования установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук, которые находятся в свободном доступе для всех посетителей;

- сохраняется масочный режим на входе и выходе для всех посетителей;

- в период тренировочных занятий ожидание детей в здании комплекса запрещено. Галерея и кафе временно не работают.

Подробнее читайте в паблике спортивного центра.