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Александр Балашов: в первую очередь нужно развивать социальную сферу и здравоохранение

Новости. Общество
10:03, 27 Апреля 2021
фото: © Пресс-служба ПетрГУ, petrsu.ru
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Директор медицинского института Петрозаводского государственного университета Александр Балашов поддержал выдвижение Элиссана Шандаловича в Государственную Думу РФ.

Александр Тимофеевич, почему, на ваш взгляд, интересы Карелии в Государственной Думе должен представлять именно Элиссан Шандалович?

— Мы знакомы с Элиссаном Владимировичем уже очень много лет, он мой ученик.  Вместе мы работали над разработкой федеральной программы сосудистых центров. Благодаря ему был создан первичный сосудистый центр в Медвежьегорске.

Элиссан Владимирович стал следующим после меня руководителем Республиканской больницы имени Баранова. Сейчас по истечении многих лет я горжусь тем, что этот выбор был абсолютно правильным. Он не только сохранил все традиции  и достижения медицинского учреждения и его сотрудников, но и приумножил их. При нем стали развиваться самые современные технологичные виды специализированной медицинской помощи.  Элиссан Шандалович умеет ставить цели и достойно их достигать.  Я уверен, что он   будет прекрасным представителем Республики Карелия в Государственной Думе и сможет отстоять ее интересы на все сто процентов.

На ваш взгляд, решением каких вопросов должен заниматься депутат Государственной Думы от нашей республики в первую очередь?

— Для меня это, безусловно,  вопросы социальной сферы и здравоохранения. Я знаю, что именно эти темы волнуют Элиссана Владимировича. Надо отметить, что он все чувствует на шаг вперед. Его идея о создании реабилитационной программы пациентов, перенесших COVID-19, сейчас как никогда актуальна. Мы активно над ней работаем. Это будет не только медицинская, но и медико-социальная реабилитация.  У нас уже намечены конкретные шаги по созданию и реализации этой программы. Я надеюсь, Элиссан Владимирович окажет нам должную поддержку.

Стоит отметить, что медицинское образование требует к себе повышенного внимания и значительных материальных затрат. В соответствии с современными государственными образовательными стандартами при подготовке врача необходимо использовать симуляционные центры. В 2014 году в Карелии был создан такой центр. Сейчас в нем студенты и врачи осваивают практические навыки на специальных симуляторах, роботах, отрабатывают различные хирургические методики. На оснащение таких центров нужны большие финансовые затраты. Мы надеемся, что с помощью Элиссана Шандаловича республика получит целевые средства на оборудование такого центра. Тема кадрового обеспечения также остро стоит в республике. Восполнение кадрового дефицита по направлению анестезиологии-реаниматологии, хирургии — это то над чем Элиссан Владмирович работает в настоящее время. Появление программы земского доктора стало большим прорывом, благодаря чему медицинские специалисты могут работать на селе.

Мы надеемся, что все перечисленные направления будут реализованы в будущем и рассчитываем на то, что новый депутат Государственной Думы окажется нашим союзником в вопросе развития карельской медицины.

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