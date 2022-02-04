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Александр Большунов завоевал для России первое золото Олимпиады в Пекине

Новости. Спорт
11:41, 06 Февраля 2022
фото: © Clive Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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Лыжник Александр Большунов принес России золотую медаль Зимних Олимпийских Игр, Денис Спицов стал вторым.

Во второй день Олимпиады в Пекине россияне завоевали в скиатлоне сразу две медали. Так, Александр Большунов стал первым, преодолев дистанцию в 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. На 1 минуту 11 секунд от него отстал Денис Спицов. Он завоевал серебряную медаль. Третье место занял лыжник из Финляндии Ийво Нисканен.

Для 25-летнего Александра «Великого» это первое олимпийское золото. Большунов является действующим чемпионом мира в скиатлоне. На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане россиянин выиграл три серебряные и одну бронзовую награды.

Напомним, теперь в активе сборной России четыре олимпийские награды: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.

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