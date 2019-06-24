Александр Савельев: "Я счел возможным поддержать идею установки Стелы у площади Кирова"

Архитектор Александр Савельев высказал свое мнение об установке стелы "Город воинской славы» на месте памятного знака "Дерево дружбы".

Александр Савельев напомнил, что идею установки Стелы у площади Кирова впервые озвучил архитектор Эдуард Фёдорович Андреев, когда обсуждали возможные варианты размещения монумента.

"Изначально это предложение мало обсуждали, потому как большинством голосов первой рабочей группы было принято место на бульваре Победы, - рассказал архитектор. - Чем закончились дальнейшие попытки установки Стелы, известно всем. И когда речь зашла о том, что выбрано место в парке Победы (при этом подавляющее большинство архитекторов было категорически против этого), я счёл возможным поддержать идею Эдуарда Фёдоровича и Совета ветеранов. В противовес "просеке" шириной в 25 метров (площадка вокруг стелы 17х17 плюс проходы с двух сторон) в прекрасном парке, перенос "Дерева дружбы" после его реконструкции на набережную мне кажется менее болезненной процедурой. Тем более, что есть логика приближения знака городов-побратимов к скульптурам, подаренным этими городами. А если говорить про Стелу и площадь Кирова – достаточно вспомнить, где происходят кульминационные моменты всех торжественных мероприятий и парадов в городе. И, конечно же, берёзовую аллею при переустройстве нет никакого смысла уничтожать – она прекрасно подчёркивает направление к памятнику".

По мнению Савельева, возможные альтернативные варианты, о которых дисскутировали в Союзе архитекторов также не идеальны. Например, место на Литейной площади, перед зданием заводоуправления ОТЗ с точки зрения архитектуры замечательно, но при этом возникает сложность доступа для ветеранов – лестницы, а также перенос трактора. По месту перед зданием бывшего ДК ОТЗ остаются вопросы с земельной собственностью и неясной перспективой проведения реконструкции здания, находящегося в начальной стадии разрушения.

"В заключении хотелось бы озвучить следующий факт, о котором, кстати, говорили все архитекторы на ранней стадии обсуждения установки Стелы. Сама идея награждения города типовым, довольно крупного габарита и не поддающегося изменению своей формы знаком, но при этом наделённого довольно значимой функцией, неизбежно приведёт к таким спорным ситуациям. Потому как почти во всех городах России уже сложилась градостроительная ситуация, где установлены основные акценты, в том числе мемориальной функции. И, следовательно, мы сталкиваемся либо с установкой вне центра города, либо с непрезентабельным на неопределённое время местом, либо с переносом каких-либо существующих акцентов", - подытожил архитектор Савельев.