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Новости. Общество
19:10, 11 Марта 2019
фото: Соцсети / Facebook

Александр Цекало женился на 27-летней девушке

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Александр Цекало оформил отношения с 27-летней моделью, актрисой и художницей Дариной Эрвин. Пара расписалась в США в присутствии близких родственников и друзей.

Известный артист, телеведущий и продюсер женился в четвертый раз. Торжество не стали афишировать, церемония прошла в узком кругу родных и друзей. Пара узаконила отношения на Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Молодая возлюбленная продюсера Дарина Эрвин родом из Казахстана. После развода родителей она вместе с мамой и отчимом, адвокатом Аскаром Мухитдиновым, эмигрировала в США. Здесь Дарина стала строить карьеру модели и художницы. Скоро у нее состоится персональная выставка картин в Берлине. Девушка не была замужем, хотя, как признаются в ее окружении, всегда пользовалась интересом и повышенным вниманием со стороны мужчин, пишет Cosmopolitan.

Впервые о новом увлечении любвеобильного Цекало стало известно в конце прошлого года. Тогда артист развелся со своей третей женой, родной сестрой Веры Брежневой. Виктория Галушка младше него на 23 года. Они прожили в браке десять лет и воспитывают двух детей.

Уличенный в романе Цекало на все вопросы отвечал лаконично – он официально свободен и имеет полное право на отношения. Уже тогда продюсер говорил, что настроен решительно и готов жениться на своей пассии.

Тридцатилетняя разница в возрасте влюбленных не смущает. Пока Цекало разрывается на две страны – США, где живет его новоиспеченная супруга, и Россией, где он зарабатывает.

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Комментарии

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