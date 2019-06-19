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Новости. Общество
14:54, 19 Июня 2019
фото: Сергей Юдин/ИА "Республика"

Александр Цыба: "Стела воинской славы - самая высокая награда для Карелии"

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Председатель Карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов", карельской региональной общественной организации ветеранов войны, военной службы и боевых действий "Защитники неба" гвардии полковник Александр Михайлович Цыба высказал свое мнение об установке стелы "Город воинской славы".

"Я искренне считаю, что стела "Город воинской славы" - это самая высокая награда для нашей республики и ее жителей. А самые дорогие реликвии, то, чем действительно гордятся в семье, в каждом доме всегда ставили на видное место. Эта традиция существует и сегодня.

Для Петрозаводска таким местом является площадь Кирова, где проходят все важные мероприятия, торжества и праздники. Где парадные расчеты, чеканя шаг и держа равнение, отдают воинские почести сидящим на трибунах ветеранам. Здесь завершает свой путь колонна "Бессмертного полка". Поэтому мы, представители ветеранских организаций, Почетные жители Республики Карелия и Петрозаводска, обрадовались, когда было принято решение об установке стелы на площади Кирова.

А до этого прошли общественные слушания, у каждого была возможность высказать свое мнение. И нас услышали.

Я уважаю мнение архитекторов. Именно они в свое время сказали, что рядом с мемориальными комплексами "Вечный огонь" и "Аллея памяти и славы" стелу устанавливать нельзя.

Допускать скопления памятников в одном месте неправильно. Но почему сегодня архитекторы считают неправильным перенос памятного знака "Дерево дружбы" на городскую набережную, где по традиции устанавливаются все скульптуры - подарки от городов-побратимов? Что страшного в перемещении памятного знака? Сегодня многие горожане даже не знают, где он находится. Памятник Петру I "переезжал трижды" и нисколько не потерял своей важности для города. Тем более перед тем, как памятный знак "Дерево дружбы" установить на набережной, его отреставрируют, приведут в порядок. Он получит новую жизнь и будет у всех на виду.

Я уверен, что после установки стелы новую жизнь получит и площадь Кирова, и пойма реки Лососинка. Эта территория будет благоустроена к 100-летию Карелии. И у всех ветеранов, горожан, жителей республики будет возможность встретить вековой юбилей родного края с гордостью. Площадь Кирова станет площадью Славы, где мы будем чтить военную и трудовую доблесть и славу разных поколений жителей Петрозаводска, гордиться дружбой и единством ныне живущих горожан.

Хватить митинговать пора начинать работы по установке стелы. Призываю всех жителей города одобрить место установки стелы "Город воинской славы на площади Кирова.

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Комментарии

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Zim
2019-06-19 17:11:04
«У всех ветеранов», это чего ветеранов? Почему горожане отдельно от жителей республики? «Площадь Кирова станет площадью Славы», будут переименовывать? На площади «мы будем чтить военную и трудовую доблесть и славу разных поколений жителей Петрозаводска, гордиться дружбой и единством ныне живущих горожан», а вдругих местах гордиться и чтить не будем? И что за «дружба и единство ныне живущих горожан»? У кмерштх горожан не было ни дружбы, ни единства, а теперь есть? Поставим стелу на площади, «будет возможность встретить вековой юбилей родного края с гордостью», а сейчас что, такой возможности нет? И вообще, а что было до этого «векового юбилея»? Не более ли сомнительный это юбилей чем героическая оборона?

Может архитекторы, на решение мэрии в суд подадут? Интересно как в таком случае мэрия будет обосновывать свое решение?


Сергей
2019-06-19 15:57:51

К чему эта стела на площади Кирова , на ней уже есть памятник Кирову , исторические здания , 2 театра , заложена церквушка . Уже и так перебор . Про какие парады , чеканя шаг , говорит этот военный пенсионер ? Стела это не показатель отношения граждан в ВОВ , а есть прихоть находящихся при власти чинушек в мэрии , использующих патриотическую и религиозную тему для удержания своей власти . О чём говорит полковник запаса , не понимаю .
тетка
2019-06-19 15:42:27
Площадь театральная, а ее превращают в церковно-политическую. Зачем? Неужели в городе больше мест нет? Кому-то не очень умному захотелось - и упорствует, не считаясь с гражданами и специалистами. Да и "Дерево дружбы" не вами установлено, а жителям города оно дорого, и они не хотят видеть его в другом месте. Имейте уважение к людям.
Сандари
2019-06-19 16:09:55
тетка,
площадь, конечно театральная... Но вот, что с главным театралом делать архитекторы не говорят. Видимо Киров на "театральной" площади самый главный символ театра
Чудик - юдик
2019-06-19 16:21:56
Сандари, Дико извиняюсь , что влез в разговор . Поменять их местами с Петром !.
кир
2019-06-19 15:24:37
Стела не нужна совсем. Хватит врать, не было ни доблести, ни славы. Было отступление, когда отцы-командиры бросили умирать молодых, необученных парней из русских деревень, а сами удрали за озеро. Священник Савандер может рассказать правду о печальных находках в окрестностях города. Он занимался поисками наших солдат. Заметьте, что ни либеральную общественность, ни ночного фотографа, ни государственные органы не интересовал вопрос, сколько погибло в окрестности и в самом городе Петрозаводске людей и все ли найдены?
Освободили город тоже без героизма и без боев, когда оккупанты уже ушли.
Зачем ставить стелу?
Неравнодушный
2019-06-19 17:00:07
кир, согласен, была только трусость. Для детей, видимо, ставят.
Чудик - юдик
2019-06-19 15:16:08
И что же их всех так попёрло ветеранов труда , воинской службы , ну прямо такие " патриоты " . Или и.....ты ? Зачем навязывать свое мнение горожанам и специалистам в области архитектуры . Сказано нет , значит нет . А армии что ли не служил гвардии полковник ? На создавали общественных организаций плюнуть некуда бедным горожанам . От безделия совсем о......пели , в каждой бочке затычка .
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