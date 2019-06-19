Александр Цыба: "Стела воинской славы - самая высокая награда для Карелии"

Председатель Карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов", карельской региональной общественной организации ветеранов войны, военной службы и боевых действий "Защитники неба" гвардии полковник Александр Михайлович Цыба высказал свое мнение об установке стелы "Город воинской славы".

"Я искренне считаю, что стела "Город воинской славы" - это самая высокая награда для нашей республики и ее жителей. А самые дорогие реликвии, то, чем действительно гордятся в семье, в каждом доме всегда ставили на видное место. Эта традиция существует и сегодня.

Для Петрозаводска таким местом является площадь Кирова, где проходят все важные мероприятия, торжества и праздники. Где парадные расчеты, чеканя шаг и держа равнение, отдают воинские почести сидящим на трибунах ветеранам. Здесь завершает свой путь колонна "Бессмертного полка". Поэтому мы, представители ветеранских организаций, Почетные жители Республики Карелия и Петрозаводска, обрадовались, когда было принято решение об установке стелы на площади Кирова.

А до этого прошли общественные слушания, у каждого была возможность высказать свое мнение. И нас услышали.

Я уважаю мнение архитекторов. Именно они в свое время сказали, что рядом с мемориальными комплексами "Вечный огонь" и "Аллея памяти и славы" стелу устанавливать нельзя.

Допускать скопления памятников в одном месте неправильно. Но почему сегодня архитекторы считают неправильным перенос памятного знака "Дерево дружбы" на городскую набережную, где по традиции устанавливаются все скульптуры - подарки от городов-побратимов? Что страшного в перемещении памятного знака? Сегодня многие горожане даже не знают, где он находится. Памятник Петру I "переезжал трижды" и нисколько не потерял своей важности для города. Тем более перед тем, как памятный знак "Дерево дружбы" установить на набережной, его отреставрируют, приведут в порядок. Он получит новую жизнь и будет у всех на виду.

Я уверен, что после установки стелы новую жизнь получит и площадь Кирова, и пойма реки Лососинка. Эта территория будет благоустроена к 100-летию Карелии. И у всех ветеранов, горожан, жителей республики будет возможность встретить вековой юбилей родного края с гордостью. Площадь Кирова станет площадью Славы, где мы будем чтить военную и трудовую доблесть и славу разных поколений жителей Петрозаводска, гордиться дружбой и единством ныне живущих горожан.

Хватить митинговать пора начинать работы по установке стелы. Призываю всех жителей города одобрить место установки стелы "Город воинской славы на площади Кирова.