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Алексей Бахилин: "Оснований для отмены закона о роспуске горсовета Сортавалы не имеется"

Новости. Политика
14:21, 13 Мая 2020
фото: ©ЦИК России
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Председатель Центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин высказался против отмены республиканского закона, который послужил основанием для проведения досрочных муниципальных выборов в Сортавале.

Выступая 13 мая на заседании комитета по государственному устройству и местному самоуправлению парламента Карелии, Бахилин заявил, что этот закон был принят строго в установленном законодательством порядке, на основании вступившего в законную силу решения Сортавальского городского суда, который рассмотрел дело по существу. Напомним, с инициативой отмены закона о роспуске представительного органа местного самоуправления Сортавалы в парламент Карелии обратился депутат Александр Федичев. При этом он сослался на определение судебной коллегии по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, которая отменила решение карельского суда, и, таким образом, у закона о роспуске Сортавальского горсовета, принятого карельским парламентом в конце прошлого года, исчезли юридические основания.

"Решение кассационной инстанции на сегодняшний день не является разрешением дела по существу, и оснований рассматривать вопрос об изменении или отмене закона, на основании которого были проведены выборы, не имеется!", - отметил Алексей Бахилин.

Председатель ЦИК Карелии предположил, что коллегия Верховного суда России может изменить решение Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, и тогда республиканскому парламенту опять придется отменять свой закон, если депутаты поддержат предложение депутата Федичева. В итоге подавляющее большинство членов парламентского комитета проголосовало 13 мая против законопроекта.

Читайте подробнее в статье "Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления"

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-13 14:38:10
Ну что ж Верховный суд страны поставит точку в этом грязном политическом противостоянии. Надеюсь на справедливое решение суда.
Гость
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