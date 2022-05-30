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Алексей Головинкин из Карелии стал «Лидером России»

Новости. Общество
15:33, 31 Мая 2022
фото: из личного архива Алексея Головинкина

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Чтобы попасть в финал, наш управленец соревновался сотнями тысяч конкурентов

В Москве назвали имена победителей четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Среди них — замглавы Администрации Прионежского района Карелии Алексей Головинкин. За звание одного из лучших управленцев страны ему пришлось бороться с представителями 32 регионов России и 3 иностранных государств — Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии и Казахстана. Алексей также занял первое место в треке «Государственное управление» по Северо-Западному федеральному округу.



«Конкурс дал мне возможность познакомиться с крутыми специалистами из разных регионов страны, поучаствовать в кейсах и получить рекомендации экспертов. Я рад поработать с экспертами такого уровня. Думаю, что конкурс „Лидеры России“ позволяет управленцам проявить себя, найти команду единомышленников, создавать общие проекты. Уверен, что суперфиналисты конкурса в скором времени внесут свой вклад в развитие России. Потому что они не готовы стоять в стороне, они хотят улучшать жизнь в стране и двигаться вперед», ― рассказал Алексей Головинкин.

В четвертом сезоне кадрового конкурса «Лидеры России» приняли участие более 180 тысяч человек, 300 из них попали в суперфинал. Из них выбрано 106 самых сильных профессионалов, в число которых вошел и чиновник из Карелии. Участники конкурса прошли испытания, основанные на реальных управленческих задачах, которые обычно стоят перед руководителями в регионах и на федеральном уровне.



«Конкурс „Лидеры России“ — проект нашего Президента Владимира Владимировича Путина, который таким образом последовательно выстраивает систему отбора наиболее талантливых управленцев для самых разных отраслей. Квалифицированное управление и лидерство — сегодня это одни их ключевых условий для выполнения задач прорывного развития России», ― отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Победители получат наставников из числа опытных управленцев. Перед теми, кто хочет выбрать своим призванием государственную службу, открывается возможность попасть в очередной набор Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Также каждый участник конкурса, прошедший тестирование, получил рекомендации по развитию своих управленческих компетенций от лучших HR-специалистов.

«Лидеры России» — не просто конкурс для руководителей, а реально работающий социальный лифт. Финалисты и победители предыдущих лет уже занимают высокие должности. Они стали главами регионов и городов, депутатами Госдумы, заместителями федеральных министров. Победители этого года составляют кадровый резерв, который воплотит в жизнь свежие и креативные идеи, что создаст крепкую базу для развития России.

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