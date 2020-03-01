Алексей Исаев: В Карелии началась реализация программы "Умею плавать"

Со 2 марта в республике стартовала программа по обучению младших школьников плаванию "Умею плавать", сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Деньги на реализацию программы по инициативе депутатов предусмотрены в бюджете республики. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Алексей Исаев.



"Занятия начались у младших школьников из пилотных районов – Питкярантского и Сортавальского. Всего по программе в этом учебном году будет обучено более 1500 детей", – сказал Алексей Исаев.





Программа обучения разработана карельскими специалистами и включает 16 учебных часов. Она прошла апробацию и рекомендована к использованию. По окончании курса дети должны самостоятельно проплыть 25 метров.



Сегодня депутат Алексей Исаев и мастер спорта по плаванию Андрей Стасюк посетили первые уроки, организованные в физкультурно-оздоровительных комплексах.