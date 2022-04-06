Стало известно, когда откроется еще один новый детский сад в Петрозаводске

Депутат Законодательного собрания Карелии от петрозаводского округа № 3 Алексей Хейфец проверил, как готовится к открытию новый детский сад на улице Хейкконена в микрорайоне Древлянка.

Парламентарий вместе с заместителем мэра Петрозаводска Натальей Кармазиной осмотрел группы, медицинский кабинет, процедурную, помещения для занятия музыкой, физической культурой, пищеблок и др.

Наталья Кармазина сообщила депутату, что в настоящее время дошкольное учреждение, которое построено в рамках нацпроекта «Демография», проходит процедуру лицензирования. Открытие детского сада запланировано на середину мая.

«Поступает много вопросов о начале работы данного детского сада. Его открытия очень ждут родители микрорайона. Детский сад примет 300 дошкольников. Сейчас объект проходит стадию лицензирования как на ведение образовательной работы, так и медицинской деятельности. Очень надеюсь, что все необходимые для начала работы документы будут получены оперативно», — отметил Алексей Хейфец.