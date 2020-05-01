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Алена Водонаева показала грудь в мокром платье (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:40, 01 Мая 2020
фото: © instagram.com/alenavodonaeva
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37-летняя телеведущая Алена Водонаева взбудоражила поклонников новой откровенной фотосессией из ванной.

Инстадива уже полтора месяца соблюдает режим самоизоляции. Алена призналась, что находиться в замкнутом пространстве ей всё сложнее. Звезда "Дома-2" придумала для себя развлечение — фотосессии по видеосвязи, пишет "Космополитен".

Сегодня Водонаева потрясла поклонников новой порцией провокационных кадров. Инстадива устроила фотосессию в своей роскошной ванной с белым кафелем и кружевными занавесками.

Ведущая надела белый наряд и забралась в воду. Ткань намокла, и грудь девушки стала просвечивать. Алена замаскировала «всё самое интересное» белыми разводами. "Вы теперь тоже побывали в моей ванной, когда город уснул", — написала Водонаева.

Поклонники звезды мгновенно оживились, особенно мужчины. "Алена, шикарная!", "Очень сексуально", "Это сногсшибательная фото-история, Алёна!", "Какая классная будуарная атмосфера!", "Алена красавица. Даже дома на карантине", "Это бомба!", "Какая грудь! Я и пара моих подруг за такую готовы душу дьяволу продать! Шикарно!" — восхитились фолловеры звезды.

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Комментарии

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кир
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