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Новости. Общество
12:52, 19 Декабря 2018

Алиханов рассказал, кто был заказчиком уголовного дела и чем он займется на свободе

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Известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов рассказал, кто должен понести ответственность за его незаконное уголовное преследование и чем он планирует заниматься на свободе.

Выйдя на свободу после почти 4-летнего незаконного уголовного преследования и полного оправдания Девлет Алиханов дал свое первое подробное интервью.

- Я лично всегда верил в оправдательный приговор, потому что никакой логики в этом уголовном деле не было. Я был уверен, что в нашей стране можно добиться правды, и моя история это доказала. Я верил, что я это дело доведу до конца. Мне не нужно было УДО (условно-досрочное освобождение), я готов был хоть 10 лет отсидеть, но доказать свою правоту и быть оправданным. Потому что я всю жизнь работал честно, и для меня эта победа была важна. Если бы Президиум Верховного суда РФ не решил бы это дело в мою пользу, я все равно довел бы это до конца. Помимо Президиума у меня еще оставались возможности доказать свою невиновность, - сказал он.

-  Одним из заказчиков моего преследования был Андрей Нелидов (бывший глава Карелии). Именно он, когда был губернатором, инициировал все это через свои связи. И самое главное, он же недавно все признал и извинился передо мной. Нас одновременно возили в суд, на цокольном этаже есть специальные секции, где одновременно находилось человек 12 обвиняемых и человек 15 сотрудников сопровождения. Так Нелидов, когда мы встретились там, при них открыто извинился. Сказал, что совершил огромную ошибку и приносит извинения.

Он же сейчас в Медгоре находится, в больнице. Бывало, что из сегежского СИЗО, если кто-то заболел, отправляют в Медгору, и Нелидов, когда узнает, что из Сегежи, говорит, - передавай привет Алиханову.

Я, честно говоря, верю в его искренность. И я простил его. Никакой обиды на него у меня нет.

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Комментарии

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zanoza
2018-12-19 12:59:55
"я готов был хоть 10 лет отсидеть, но доказать свою правоту и быть оправданным. Потому что я всю жизнь работал честно, и для меня эта победа была важна." Без комментарий:)
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