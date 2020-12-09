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Алиментщик из Карелии уехал в Испанию и задолжал детям 1,5 млн рублей

Новости. Происшествия
13:05, 10 Декабря 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев
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Карельские приставы выставят на продажу арестованную землю, принадлежащую скрывшемуся алиментщику.

У приставов на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении должника о взыскании алиментов на содержание двух детей с задолженностью более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Карелии.

Поначалу должник работал и удержание периодических платежей производилось с заработной платы. Затем алиментщик уволился, не имея задолженности на момент увольнения, и сменил место жительства.

Сведений о его новом местонахождении не было. Затем поступила информация о том, что должник уехал на постоянное место жительство в Испанию, поэтому он был объявлен в розыск.

У должника в России осталось недвижимое имущество — 8 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Прионежском районе общей площадью более 9,5 тысяч квадратных метров.

Судебный пристав-исполнитель обратился в Прионежский суд с исковым заявлением об обращении взыскания на указанные земельные участки. Суд удовлетворил эти требования, поэтому на недвижимое имущество был наложен арест, предварительная стоимость которого 1 млн 200 тыс. рублей. К точной оценке земель будет привлечен оценщик и имущество будет выставлено на реализацию в счет погашения задолженности, сообщили в УФССП.

Ранее приставы Карелии рассказывали, как они "выкуривали" алиментщика с автомойки.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-10 13:31:34
Портрет среднестатистического должника по алиментам остаётся неизменным: это  гражданин или гражданка с низким уровнем ответственности, не желающий исполнять свои родительские обязательства. Зачем такие вообще заводят детей, не понятно.
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