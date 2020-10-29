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Приставы Карелии рассказали, как они "выкуривали" алиментщика с автомойки

Новости. Общество
09:23, 30 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Приставы развернули целую спецоперацию, чтобы выманить алиментщика, закрывшегося в комнате администратора на автомойке, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Петрозаводску и Прионежскому району находится исполнительное производство о взыскании с должника алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность на сегодняшний день превышает 100 тысяч рублей.

Должник от алиментных обязательств не только уклонялся, но и начал скрываться от сотрудников службы. Сведения о его местонахождении отсутствовали. Должника объявили в розыск.

В ходе розыскных мероприятий от родственников была получена информация о том, что должник проживал на съемном жилье с сожительницей. Позже стало известно, что алиментщик может работать администратором на одной из автомоек самообслуживания в Петрозаводске.

Судебные приставы выехали по установленному адресу автомойки, но должник увидел сотрудников службы по наружным камерам видеонаблюдения и заперся в административном помещении. Неоднократные попытки "выкурить" алиментщика из комнаты не увенчались успехом. Должник сидел тихо за запертой дверью и никак не показывал своего присутствия.

Тогда приставы сделали вид, что удалились с места, причем так, чтобы должник по видеокамерам видел их отъезд. Одновременно с этим другой судебный пристав на личном автомобиле приехал на автомойку, якобы помыть машину. Сотрудник службы демонстративно держал в руках купюру, превышающую возможности терминала по оплате услуги. Пристав стал пытаться ее "разменять" у других клиентов автомойки — не получилось. Тогда он направился к служебному помещению администратора, и тот, не открывая двери, проявил себя и поинтересовался в чем проблема. "Клиент" пояснил, что ему необходимо приобрести смарт-карту для оплаты услуги.

Должник решил, что это обычный покупатель и открыл дверь. В этот самый момент пристав предъявил удостоверение и препроводил алиментщика к судебному приставу.

В отношении должника составлен административный протокол. Если алиментщик не сделает должных выводов, то будет привлечен к уголовной ответственности.

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