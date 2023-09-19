В Олонецком районе Карелии осудили женщину за неуплату алиментов на двух детей

Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей происходила неоднократно.

Олонецкий районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летней женщины, осужденной за неоднократную неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, рассказали в пресс-службе инстанции 20 сентября.

В ходе следствия обнаружили, что подсудимая, обязанная на основании судебных решений выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей, за определенный период 2022 и 2023 годов средств не выплачивала, иных мер к погашению задолженности по алиментам не принимала.

С учетом смягчающих обстоятельств в виде признания вины и раскаяния в содеянном, а также отягчающего обстоятельства в виде рецидива преступлений, суд назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и возложением на осужденную ряда обязанностей.