Алиментщик в Карелии выплатил 100-тысячный долг, чтобы не стать "уголовником"

В Пудожском районе местный житель выплатил весь долг по алиментам, чтобы не оказаться фигурантом уголовного дела, сообщили УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Пудожскому району исполнении находится производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

По словам приставов, поначалу должник предпринимал попытки к погашению задолженности, выплачивая незначительные суммы с периодических доходов. Однако и эти незначительные выплаты вскоре закончились, мужчина стал уклоняться от уплаты алиментов. В результате задолженность по алиментам составила более 100 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель пригласил должника на прием, в ходе которого разъяснил ему последствия уклонения от обязанности по содержанию детей и непринятия должных мер к трудоустройству, а также вручил требование о явке в отделение судебных приставов для составления административного протокола.

Осознав, что неисполнение обязанностей по содержанию детей может закончится для него привлечением к административной ответственности и стать основанием для возбуждения уголовного дела, должник на следующий день погасил задолженность по алиментам и обязался трудоустроиться или встать на учет в центр занятости.