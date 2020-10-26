Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО) 26
Сегодня 09:19
Молниеносно размножающиеся раки-мутанты поселились на кладбище 5
26.10.2020 23:30
"При строительстве Белопорожских ГЭС наблюдались многочисленные отступления от проектной документации" 9
Сегодня 06:40
В Петербурге убили преподавателя вуза и отрезали ей палец для разблокировки смартфона 1
26.10.2020 19:10
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
Сегодня 12:58

Алиментщик в Карелии выплатил 100-тысячный долг, чтобы не стать "уголовником"

Новости. Общество
18:40, 27 Октября 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
Загрузка...

В Пудожском районе местный житель выплатил весь долг по алиментам, чтобы не оказаться фигурантом уголовного дела, сообщили УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Пудожскому району исполнении находится производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

По словам приставов, поначалу должник предпринимал попытки к погашению задолженности, выплачивая незначительные суммы с периодических доходов. Однако и эти незначительные выплаты вскоре закончились, мужчина стал уклоняться от уплаты алиментов. В результате задолженность по алиментам составила более 100 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель пригласил должника на прием, в ходе которого разъяснил ему последствия уклонения от обязанности по содержанию детей и непринятия должных мер к трудоустройству, а также вручил требование о явке в отделение судебных приставов для составления административного протокола.

Осознав, что неисполнение обязанностей по содержанию детей может закончится для него привлечением к административной ответственности и стать основанием для возбуждения уголовного дела, должник на следующий день погасил задолженность по алиментам и обязался трудоустроиться или встать на учет в центр занятости.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
25.10.2020, 21:19
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 3
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 3
Сегодня 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
Сегодня 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
Сегодня 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»