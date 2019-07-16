Алиментщик в Карелии выплатил долг после долгой "погони"

Мужчина отказывался платить алименты и бегал от приставов, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Должник в течение долгого времени скрывался и не платил алименты. Ему ограничили выезд за границу.

Мужчину объявилди в розыск. Его местонахождение установили и препроводили к судебному приставу.

Должник начал выплачивать алименты, но не в полном объеме. Спустя некоторое время, выплаты вновь прекратились, что привело к увеличению размера задолженности по алиментам. На конец июня образовалась задолженность в размере почти 214 тысяч рублей.

Судебный пристав ввел запрет на регистрационные действия в отношении ¼ доли в квартире, которая принадлежит должнику на праве собственности. После этого мужчина погасил имеющуюся задолженность по алиментам в полном объеме.