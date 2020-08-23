Алиментщика в Карелии арестовали на 10 суток, несмотря на погашение долга

Должник не платил алименты в течение длительного времени, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Житель Олонецкого района накопил долг по алиментам в размере 75 тысяч рублей, но к погашению задолженности никаких действий не предпринимал.

Перед судебным заседанием мужчина погасил долг. Однако мировой судья все равно признал жителя Карелии виновным и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста.

Мужчина попытался обжаловать решение суда, но безуспешно.

Ранее житель Карелии "ягодами" расплатился за долги по алиментам.