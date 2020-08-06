Житель Карелии "ягодами" расплатился за долги по алиментам

Житель Сегежского района задолжал по алиментам свыше 200 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Приставы разыскали должника на трассе "Кола", где он зарабатывал деньги на продаже ягод.

Мужчину доставили в отделение судебных приставов. После долгой беседы, житель Карелии частично оплатил задолженность и пообещал встать на путь исправления.

Суд назначил нарушителю наказание в виде обязательных работ на срок 50 часов.

Ранее жителя Карелии, задолжавшего дочери более 300 тысяч рублей, отправили в колонию.