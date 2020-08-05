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Жителя Карелии, задолжавшего дочери более 300 тысяч рублей, отправили в колонию

Новости. Общество
17:40, 06 Августа 2020
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Долг 43-летнего жителя Лоухского района по алиментам превысил 300 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Отец должного внимания дочери не уделял и деньги не высылал. В отношении нерадивого отца было возбуждено уголовное дело.

Должника приговорили к 5 месяцам исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.

Мужчина не спешил исполнять решение суда и систематически прогуливал работу без уважительных причин.

После чего суд назначил алиментщику более строгое наказание –лишение свободы сроком на один месяц и один день в колонии- поселении.

Ранее ежемесячные выплаты ребенку в 200 рублей не спасли "щедрого" алиментщика от суда в Карелии.

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