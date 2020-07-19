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Ежемесячные выплаты ребенку в 200 рублей не спасли "щедрого" алиментщика от суда в Карелии

Новости. Общество
13:16, 20 Июля 2020
фото: © bashinform/Андрей Старостин
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На задолжавшего по алиментам 360 тысяч рублей жителя Олонецкого района заведено уголовное дело, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Мужчина, задолжавший более 360 тысяч рублей по алиментам, не исполнял свои обязанности. Мировым судьей он был привлечен к административной ответственности - 50 часам обязательных работ. После этого мужчина стал платить на содержание своего ребенка по 200 рублей ежемесячно, а не 6500 рублей, ½ доли однократной величины прожиточного минимума, который установлен в регионе.

Поскольку своими выплатами должник нарушал решение Олонецкого районного суда, то судебным приставом-исполнителем был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления. После проведения доследственной проверки в его отношении возбуждено уголовное дело.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее приставы Карелии нашли и получили долг с алиментщика, уехавшего в Санкт-Петербург.

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