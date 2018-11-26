Алиментщику-кочевнику не удалось сбежать от приставов Карелии

Пойман должник, кочевавший из одного района в другой в попытке избежать уплаты алиментов, сообщили в УФССП Карелии.

В Питкярантском районе жил и работал мужчина, который должен был выплачивать алименты своему несовершеннолетнему ребенку.

Пока у алиментщика была работа, он исправно совершал выплаты, постепенно погашая накопившийся ранее долг. Затем должник потерял работу, и долг стал копиться. Постепенно мужчина пропал из поля зрения приставов. Сотрудники ведомства объявили его в розыск.

Позже появилась оперативная информация о том, что должник находится в Лахденпохья.

За дело взялись судебные приставы по Лахденпохскому району. Адрес проживания должника установить было непросто - гражданин вел кочевой образ жизни. Начались оперативно-розыскные мероприятия в Лахденпохье.

Судебные приставы все же установили место регистрации должника. По указанному адресу оказалось, что та часть дома, где предполагалось проживание должника, находится в аварийном состоянии, совершенно непригодном для жилья: разваленная и протекающая крыша, проваливающиеся полы. Но бдительные соседи назвали всех друзей алиментщика и их адреса.

В результате квартиросъемщик третьей квартиры подтвердил, что должник проживает у него. Кроме того, назвал место, где скрывающийся от алиментов гражданин "халтурит", перебиваясь случайными заработками.

Сотрудники службы рано утром отправились снова по этому адресу и в 7 утра застали его дома. Судебные приставы доставили должника в отдел по Лахденпохскому району.

Во время совершения исполнительных действий гражданин вел себя достаточно спокойно, но вдруг сорвался с места и побежал. Бегуна остановили и вернули к беседе с приставом.

В итоге, было составлено сразу два протокола: в рамках исполнительного производства должник привлечен к административной ответственности, согласно второму протоколу, речь идет об административном правонарушении из-за воспрепятствования законной деятельности должностного лица органа.

Далее меру наказания гражданину будет определять суд.