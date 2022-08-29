Алкоголь нельзя будет купить в магазинах Карелии в День знаний

Запрет на продажу алкогольной продукции на территории Карелии действует 1 сентября.

В День знаний в Карелии работает «сухой» закон. В этот день запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах действует на всей на территории республики. Это не касается продажи спиртного в кафе и ресторанах.

Напомним, закон о запрете продажи алкоголя в Карелии вступил в силу в 2017 году.

Ранее сообщалось, парад первоклассников в Петрозаводске не состоится из-за ухудшения погоды.