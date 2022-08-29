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Парад первоклассников в Петрозаводске не состоится из-за ухудшения погоды

Новости. Общество
10:35, 31 Августа 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Мэр карельской столицы Владимир Любарский заявил, что запланированного парада первоклассников не будет, поскольку погода ухудшилась.

В Петрозаводске не состоится Парад первоклассников*. Соответствующее решение приняли городские власти из-за ухудшения погоды. Праздник перенесен, заявил Владимир Любарский.

«Прогноз погоды на ближайшие пару дней поставил перед нелегким выбором. Когда на одной чаше весов — городской праздник, а на другой — здоровье детей — все очевидно. Приняли непростое решение перенести парад первоклассников. Подчеркну — не отменить, а перенести! В мае мы обязательно организуем шествие выпускников первых классов. Ну, а пока стоит поберечь малышей — период привыкания к школе и без того непростой. При этом „Первоклассная академия“ и „Город моей мечты“ на площади Кирова состоятся. Одевайтесь теплее!», — заявил Любарский.

В 2020 году парад первоклассников в Петрозаводске проходил в онлайн-режиме в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В 2021 году праздник вновь не состоялся из-за коронавируса и прошел в онлайн-формате.

* Возрастное ограничение 0+

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