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Парад первоклассников в Петрозаводске в этом году пройдет в онлайн-режиме

Новости. Общество
09:20, 17 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Принять участие во флешмобе можно уже сегодня, сообщает администрация Петрозаводска.

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой впервые уникальный массовый парад первоклассников Петрозаводска пройдет в сетевом пространстве. Специально для этого организаторы создали группу Первоклассная академия в социальной сети "Вконтакте", в которой есть открытый альбом для загрузки фотографий.

"Уважаемые родители первоклашек! Готовы ли ваши дети к школе? Все ли у них есть для того, чтобы нарядными и красивыми отправиться 1 сентября на свою первую праздничную линейку? Тогда пора на парад", - пишут организаторы.

Для участия в флешмобе необходимо вступить в группу "Первоклассная академия", сфотографировать первоклассника в школьной форме, с ранцем. В руках у ребенка должна быть тетрадь, на которой необходимо написать имя, класс и школу.

Альбом закроется 31 августа в 16.00. А 1 сентября Городской дом культуры будет публиковать фотографии всех первоклассников, определять самую активную школу Петрозаводска.

В мэрии напоминают, что большой праздник "Первоклассная академия", посвящённый Дню знаний, в этом году превратится в интернет-курс "занимательных наук и умных развлечений".

Целую неделю с 25 августа до 1 сентября на странице Городского дома культуры детей начальной школы будут ждать различные мастер-классы, тренинги, полезные лайфхаки, туториалы и "весёлые переменки". Тесты профессора Загадкина позволят участникам проверить свои знания и выяснить свой уровень подготовки – школьник, студент, бакалавр, магистр или настоящий академик.

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