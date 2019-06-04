Алкоголь сделал из жителя Карелии серийного угонщика

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска установили подозреваемого в угоне, которого подталкивал к нарушению закона алкоголь.

В полицию Петрозаводска дважды обращался владелец автосервиса, у которого неизвестные два раза подряд угоняли служебный автомобиль, передает сайт МВД по Карелии.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность 40-летнего судимого подозреваемого.

"Мужчина пояснил полицейским, что в состоянии алкогольного опьянения у него возникает непреодолимое желание кататься на транспорте. Поэтому ночью он приходил в автосервис, в котором работает, садился за руль рабочей отечественной машины и совершал вояжи", - сообщается на сайте полиции.

В настоящее время возбуждены 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угон).